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    Почеттино рассказал о сложностях работы в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после перенесенного матча 26-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0) рассказал о давлении, с которым ему приходится иметь дело.

    «Тяжело каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием, что меня судят. Но не мне решать, быть мне здесь или не быть.

    Если мы хотим войти в историю «Челси», нам еще многое предстоит сделать. Посмотрим, будет ли у нас время на то, чтобы идти по этому пути.

    Я горжусь этими ребятами, всем составом из 25-27 человек. Мы желаем им лучшего и до последнего дня будем им помогать», – сказал Почеттино.

    • «Челси» занимает 8-е место в АПЛ с 51 очком после 34 матчей.
    • Команда отстает на 3 очка от занимающего шестое место «МЮ» и на 2 очка от «Ньюкасла», идущего 7-м.
    • На данный момент 6-е место в Англии гарантирует участие в Лиге конференций на следующий сезон, но при определенных условиях зона еврокубков может быть расширена.

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    Источник: Sky Sports

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    03.05.2024 11:50
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