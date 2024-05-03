Почеттино рассказал о сложностях работы в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после перенесенного матча 26-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0) рассказал о давлении, с которым ему приходится иметь дело.
«Тяжело каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием, что меня судят. Но не мне решать, быть мне здесь или не быть.
Если мы хотим войти в историю «Челси», нам еще многое предстоит сделать. Посмотрим, будет ли у нас время на то, чтобы идти по этому пути.
Я горжусь этими ребятами, всем составом из 25-27 человек. Мы желаем им лучшего и до последнего дня будем им помогать», – сказал Почеттино.
- «Челси» занимает 8-е место в АПЛ с 51 очком после 34 матчей.
- Команда отстает на 3 очка от занимающего шестое место «МЮ» и на 2 очка от «Ньюкасла», идущего 7-м.
- На данный момент 6-е место в Англии гарантирует участие в Лиге конференций на следующий сезон, но при определенных условиях зона еврокубков может быть расширена.