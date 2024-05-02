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    • Личка объяснил, почему выпустил Смолова и оставил в запасе Тюкавина на матч со «Спартаком»

    Личка объяснил, почему выпустил Смолова и оставил в запасе Тюкавина на матч со «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:2) ответил на вопросы о составе и игре некоторых футболистов.

    – Почему вы так поздно заменили Смолова? Как вы оцените его игру?

    – Мы пришли к схеме 3–5–2, и хотелось бы, чтобы Смолов был там. У него был момент в первом тайме, во втором тайме я верил в него с Тюкавиным. Они могли связкой оказать давление, потому что Федя умеет искать решения. Тюкавину дали один хороший момент, еще сыграл спиной.

    Нападающим нужно делать хороший сервис, навесов не хватало. Когда нападающий не получает мяч от полузащитника, все будут показывать пальцем на нападающего.

    – Не было ли соблазна выпустить раньше Грулева, играть в навал при выходе Маслова на замену?

    – Я в такой футбол не играю. Можно попробовать в конце. Как раз Бальбуэну отправляли вперед в конце. Я не помню забросов на последних минутах в штрафную «Спартака». Мяч не доходил туда, куда нужно.

    – Тюкавин не вышел в старте, почему?

    – Потому что Тюкавин сыграл в апреле шесть игр. Он много работает, старается, набегал много. Я не хотел потерять игрока. Такая же ситуация с Фоминым, который набегал 63 километра. У нас еще месяц будет идти чемпионат, не хочется терять игроков. Фома и Тюка должны были входить по счету. Нагрузки нужно распределить по всем игрокам.

    Нагрузка хорошая, мы играли много игр. Утром я говорил с доктором, что у нас в команде 21 игрок и все здоровы. Никаких травм, все здоровы. Мы стараемся и следим за ними. Травмированный игрок нам не поможет.

    Смолов много играл в Кубке, сегодня тоже получил свое время. Посмотрим, что будет дальше. Сказал ребятам в раздевалке, что это поражение делает мне больно. Я верил в этот матч, но, к сожалению, так бывает.

    • «Динамо» завершило борьбу в Кубке России.
    • В РПЛ команда идет 3-й за четыре тура до финиша сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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