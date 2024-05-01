В 5 туре украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» дома сыграет с «Вересом». Игра состоится в среду, 1 мая, начнется в 15:30 по московскому времени.

«Динамо К»

Столичный клуб идет на втором месте с 57 очками. Команда выиграла 18 игр, в трех матчах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Динамо» забило 59 голов – это лучший показатель в лиге. Пропустили киевляне 25 мячей.

«Верес»

Команда занимает 14 место в лиге. «Верес» выиграл только четыре матча, в восьми поединках сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 23 гола и пропустила 38 мячей. В активе команды 20 очков.

Прогноз на матч «Динамо К» – «Верес»

В трех последних очных встречах «Динамо К» выиграло два матча, еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече, на наш взгляд, все очевидно. Ставим на победу киевского «Динамо» с коэффом 1.19, дополнительно берем ТБ 2.5 за 1.60 и ОЗ нет за 1.55.