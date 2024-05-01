Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Динамо» Киев – «Верес»: прогноз на матч 5 тура УПЛ, 1 мая

    В 5 туре украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» дома сыграет с «Вересом». Игра состоится в среду, 1 мая, начнется в 15:30 по московскому времени.

    «Динамо К»

    Столичный клуб идет на втором месте с 57 очками. Команда выиграла 18 игр, в трех матчах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Динамо» забило 59 голов – это лучший показатель в лиге. Пропустили киевляне 25 мячей.

    «Верес»

    Команда занимает 14 место в лиге. «Верес» выиграл только четыре матча, в восьми поединках сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 23 гола и пропустила 38 мячей. В активе команды 20 очков.

    Прогноз на матч «Динамо К» – «Верес»

    В трех последних очных встречах «Динамо К» выиграло два матча, еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече, на наш взгляд, все очевидно. Ставим на победу киевского «Динамо» с коэффом 1.19, дополнительно берем ТБ 2.5 за 1.60 и ОЗ нет за 1.55.

    Новости по теме
    «Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 09:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+