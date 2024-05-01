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    Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Баварией»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру своих футболистов в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

    • «Реал» вел в счете после 1-го тайма.

    «Джуд Беллингем сегодня был не на лучшем уровне, как и вся команда. Через 60 минут у Беллингема начались судороги, и мне пришлось его заменить.

    Тони Кроос… У меня нет слов для него. Он игрок высочайшего уровня. Он играет решающую роль в тайминге, в передачах. Его пас подходит не всем. Но и движения Винисиуса были умными и превосходными», – сказал Анчелотти.

    • Ответный матч – через неделю в Мадриде.
    • Финал – 1 июня на «Уэмбли».

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    01.05.2024 00:30
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