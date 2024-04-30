Ташуев: «Раньше меня называли Анчелотти»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о противостоянии «Баварии» и «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

– В полуфиналах, как правило, играют топ‑команды мирового уровня. Здесь сложно определить победителя, поэтому возможен любой вариант. Тут уже нет шансов прогнозировать, только смотреть футбол и наслаждаться.

– Вам какая команда симпатизирует по стилю игры?

– Карло Анчелотти давно работает, его методы приносят результат, он много раз доказывал свой статус. Ну и команда собрана хорошо. Склоняюсь больше к «Реалу», но «Бавария» тоже очень неуступчивый соперник.

– В этом сезоне вас часто сравнивали с тренером «Реала» Карло Анчелотти из‑за внешнего сходства. Вы поэтому симпатизируете мадридцам?

– Нет, но помню случай, когда работал в донецком «Металлурге» в 2013 году, у нас там играли бразильцы. Они нашли сходство и называли меня Анчелотти. Называли, конечно, по‑доброму, у нас хорошая команда была, классный коллектив.