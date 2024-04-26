В пятницу, 26 апреля, в 33-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Реал». Матч пройдет в Сан-Себастьяне, начало – в 22:00 (мск).
«Реал Сосьедад»
Команда Ильманоля Альгуасиля набрала 51 очко и находится на 6-м месте в Примере. Хозяева предстоящего матча добыли 13 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей 46:34.
Отставание команды от 4-го места – 10 очков.
«Реал»
«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице. Подопечные Карло Анчелотти добыли 25 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 70:22.
Отрыв команды от 2-го места – 11 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 17.09.23 «Реал» – «Реал Сосьедад» – 2:1;
- 02.05.23 «Реал Сосьедад» – «Реал» – 2:0;
- 29.01.23 «Реал» – «Реал Сосьедад» – 0:0;
- 05.03.22 «Реал» – «Реал Сосьедад» – 4:1;
- 04.12.21 «Реал Сосьедад» – «Реал» – 0:2.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Реал»
«Сосьедад» после вылета из ЛЧ набрал хорошую форму, но соперников уровня «Реала» не обыгрывал. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.90.