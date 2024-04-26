В пятницу, 26 апреля, в 33-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Реал». Матч пройдет в Сан-Себастьяне, начало – в 22:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Ильманоля Альгуасиля набрала 51 очко и находится на 6-м месте в Примере. Хозяева предстоящего матча добыли 13 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей 46:34.

Отставание команды от 4-го места – 10 очков.

«Реал»

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице. Подопечные Карло Анчелотти добыли 25 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 70:22.

Отрыв команды от 2-го места – 11 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Реал»

«Сосьедад» после вылета из ЛЧ набрал хорошую форму, но соперников уровня «Реала» не обыгрывал. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.90.