Галактионов высказался о волевой победе «Локомотива» над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился эмоциями после матча перенесенного 21-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Локо» проигрывал 0:2 до 75-й минуты.

Москвичи вырвали победу со счетом 3:2, дважды забив после 90-й минуты.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Хочется не доводить до таких моментов, побеждать. Ничего не предвещало, но эти два 11‑метровых удара, которые возникли из ничего, бьют по самолюбию команды.

То, что было в конце, проявление характера, мужества, сплоченности. Сказал в раздевалке, что большая благодарность парням.

Снимаю шляпу перед нашими бойцами. Это показывает, что наша команда с внутренним стержнем.

– По пенальти что‑то скажете?

– Комментировать и оценивать решения не хочу, до разбора комиссии делать это не буду. Но есть таблица, которая показывает, что в наши ворота назначается больше пенальти, чем всем остальным.

Некоторые решения вызывают. Не то что недоумение… Но вопросы по трактовке и к методическому подходу. Эмоции сейчас переполняют. Давайте говорить о нашей команде. Ребята – настоящие герои.