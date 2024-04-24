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    • Галактионов высказался о волевой победе «Локомотива» над «Пари НН»

    Галактионов высказался о волевой победе «Локомотива» над «Пари НН»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился эмоциями после матча перенесенного 21-го тура РПЛ против «Пари НН».

    • «Локо» проигрывал 0:2 до 75-й минуты.
    • Москвичи вырвали победу со счетом 3:2, дважды забив после 90-й минуты.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Хочется не доводить до таких моментов, побеждать. Ничего не предвещало, но эти два 11‑метровых удара, которые возникли из ничего, бьют по самолюбию команды.

    То, что было в конце, проявление характера, мужества, сплоченности. Сказал в раздевалке, что большая благодарность парням.

    Снимаю шляпу перед нашими бойцами. Это показывает, что наша команда с внутренним стержнем.

    – По пенальти что‑то скажете?

    – Комментировать и оценивать решения не хочу, до разбора комиссии делать это не буду. Но есть таблица, которая показывает, что в наши ворота назначается больше пенальти, чем всем остальным.

    Некоторые решения вызывают. Не то что недоумение… Но вопросы по трактовке и к методическому подходу. Эмоции сейчас переполняют. Давайте говорить о нашей команде. Ребята – настоящие герои.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 20:48
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    Комментарии (5)
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    Антибиотик
    1713985064
    С победой, красно-белые братья!
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    Pourquoi pas
    1713985806
    Вот это отскок!!! Слов нет...
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713986556
    Молодцы
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