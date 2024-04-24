«Наконец-то додумались»: Булыкин похвалил «Спартак» за кадровое решение

Дмитрий Булыкин высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».
«Самое позитивное в «Спартаке» – они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал.
Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили тренера, хотя и немножко поздновато. В любом случае сделали правильные шаги», – заявил Булыкин.
- Абаскаля уволили 14 апреля.
- Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Статистика испанского тренера: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Его на временной основе сменил Владимир Слишкович. При боснийце команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромила «Ростов» (5:1).