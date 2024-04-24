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    • «Наконец-то додумались»: Булыкин похвалил «Спартак» за кадровое решение

    «Наконец-то додумались»: Булыкин похвалил «Спартак» за кадровое решение

    Дмитрий Булыкин высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    «Самое позитивное в «Спартаке» – они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал.

    Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили тренера, хотя и немножко поздновато. В любом случае сделали правильные шаги», – заявил Булыкин.

    • Абаскаля уволили 14 апреля.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика испанского тренера: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Его на временной основе сменил Владимир Слишкович. При боснийце команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромила «Ростов» (5:1).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2024 15:00
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