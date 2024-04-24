АПЛ обсуждала с Канчельскисом его включение в Зал славы

Андрей Канчельскис рассказал, что с ним разговаривали по поводу включения в Зал славы АПЛ.
Однако он сомневается, что это произойдет в текущих политических реалиях.
«В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители английской Премьер-лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем.
Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я свое дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет», – заявил Канчельскис.
- Экс-игрок сборной России выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».
- Его статистика в лиге: 151 матч, 42 гола, 18 ассистов.
- Канчельскис – 2-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка, Суперкубка страны и Кубка футбольной лиги.