АПЛ обсуждала с Канчельскисом его включение в Зал славы

Андрей Канчельскис рассказал, что с ним разговаривали по поводу включения в Зал славы АПЛ.

Однако он сомневается, что это произойдет в текущих политических реалиях.

«В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители английской Премьер-лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем.

Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я свое дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет», – заявил Канчельскис.