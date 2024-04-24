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    АПЛ обсуждала с Канчельскисом его включение в Зал славы

    Андрей Канчельскис рассказал, что с ним разговаривали по поводу включения в Зал славы АПЛ.

    Однако он сомневается, что это произойдет в текущих политических реалиях.

    «В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители английской Премьер-лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем.

    Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я свое дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет», – заявил Канчельскис.

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    Источник: ТАСС

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    24.04.2024 14:51
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