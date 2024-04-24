Артета прокомментировал разгром «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 29-го тура АПЛ с «Челси» (5:0).
«Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. То, что мы не пропустили, также показывает нашу стабильность.
В первом тайме мы были недостаточно дисциплинированны в некоторых вещах, и нам нужно было прибавить в этом, что мы и сделали во второй половине.
Эдегор – это футболист с огромным талантом, который может развиваться вместе с нами. Мы были убеждены, что он может привнести в команду что-то особенное.
Всегда стоит вопрос: как ты собираешься справляться с ролью капитана? Мартин преодолел это естественным образом, его все любят. И этой любви достаточно, чтобы каждый хотел двигаться за ним», – сказал Артета.
- Эдегор отдал в этом матче две голевые передачи.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ с 77 очками после 34 матчей. Следом идет «Ливерпуль» с 74 очками, но он провел на игру меньше. Третье место у «Манчестер Сити» (73 очка, 32 матча).
- «Челси» занимает 9-е место (47 очков, 32 матча).