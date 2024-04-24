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    Артета прокомментировал разгром «Челси»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 29-го тура АПЛ с «Челси» (5:0).

    «Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. То, что мы не пропустили, также показывает нашу стабильность.

    В первом тайме мы были недостаточно дисциплинированны в некоторых вещах, и нам нужно было прибавить в этом, что мы и сделали во второй половине.

    Эдегор – это футболист с огромным талантом, который может развиваться вместе с нами. Мы были убеждены, что он может привнести в команду что-то особенное.

    Всегда стоит вопрос: как ты собираешься справляться с ролью капитана? Мартин преодолел это естественным образом, его все любят. И этой любви достаточно, чтобы каждый хотел двигаться за ним», – сказал Артета.

    • Эдегор отдал в этом матче две голевые передачи.
    • «Арсенал» лидирует в АПЛ с 77 очками после 34 матчей. Следом идет «Ливерпуль» с 74 очками, но он провел на игру меньше. Третье место у «Манчестер Сити» (73 очка, 32 матча).
    • «Челси» занимает 9-е место (47 очков, 32 матча).

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    Источник: BBC

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