Глушаков посоветовал «Спартаку» тренера из числа бывших игроков

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, кого хочет видеть новым тренером московской команды.

По его мнению, клуб должен назначить специалиста со спартаковским прошлым.

– Кого назначат тренером «Спартака» после Абаскаля?

– Ты знаешь кого. Меня (смеется).

– Давай серьезно. Черчесова? Карпина? Или иностранца?

– Надо у них спросить. Они хотят или нет. Я слышал, Карпин давал интервью и сказал, что нет особого желания. Его в «Ростове» и сборной все устраивает и все хорошо.

Хотелось бы, конечно, какого-то русского специалиста поставить, если честно. Со спартаковским духом, духом победителя, наверное.

И в помощники и консультанты можно было бы взять Олега Ивановича Романцева. Потому что для него «Спартак» это все и он много титулов выиграл. Я бы даже Тихонова попробовал.

– Тихонова?

– Да. Если сейчас в «Енисее» будет прогрессировать, то можно его попробовать.