Глушаков посоветовал «Спартаку» тренера из числа бывших игроков

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, кого хочет видеть новым тренером московской команды.
По его мнению, клуб должен назначить специалиста со спартаковским прошлым.
– Кого назначат тренером «Спартака» после Абаскаля?
– Ты знаешь кого. Меня (смеется).
– Давай серьезно. Черчесова? Карпина? Или иностранца?
– Надо у них спросить. Они хотят или нет. Я слышал, Карпин давал интервью и сказал, что нет особого желания. Его в «Ростове» и сборной все устраивает и все хорошо.
Хотелось бы, конечно, какого-то русского специалиста поставить, если честно. Со спартаковским духом, духом победителя, наверное.
И в помощники и консультанты можно было бы взять Олега Ивановича Романцева. Потому что для него «Спартак» это все и он много титулов выиграл. Я бы даже Тихонова попробовал.
– Тихонова?
– Да. Если сейчас в «Енисее» будет прогрессировать, то можно его попробовать.
- «Спартак» 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера стал босниец Владимир Слишкович.
- Под его руководством спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).
- Тихонов возглавляет «Енисей» с 10 января.