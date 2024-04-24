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    • Глушаков посоветовал «Спартаку» тренера из числа бывших игроков

    Глушаков посоветовал «Спартаку» тренера из числа бывших игроков

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил, кого хочет видеть новым тренером московской команды.

    По его мнению, клуб должен назначить специалиста со спартаковским прошлым.

    – Кого назначат тренером «Спартака» после Абаскаля?

    Ты знаешь кого. Меня (смеется).

    – Давай серьезно. Черчесова? Карпина? Или иностранца?

    Надо у них спросить. Они хотят или нет. Я слышал, Карпин давал интервью и сказал, что нет особого желания. Его в «Ростове» и сборной все устраивает и все хорошо.

    Хотелось бы, конечно, какого-то русского специалиста поставить, если честно. Со спартаковским духом, духом победителя, наверное.

    И в помощники и консультанты можно было бы взять Олега Ивановича Романцева. Потому что для него «Спартак» это все и он много титулов выиграл. Я бы даже Тихонова попробовал.

    – Тихонова?

    Да. Если сейчас в «Енисее» будет прогрессировать, то можно его попробовать.

    • «Спартак» 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера стал босниец Владимир Слишкович.
    • Под его руководством спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).
    • Тихонов возглавляет «Енисей» с 10 января.

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