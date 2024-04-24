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    Ещенко определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча перенесенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «Естественно, «Спартак» – фаворит. Мне вообще не нравится, как сейчас играет ЦСКА. Что с «Локомотивом», что в игре с «Ахматом». У них свои проблемы.

    В связи с этим думаю, что «Спартак» победит. С них сняли оковы, они расслабленные. Играют и добиваются результатов. Даже в каких-то полумоментах выгрызают мяч, чего раньше не было», – сказал Ещенко.

    • ЦСКА примет «Спартак» в четверг, 25 апреля.
    • Московское дерби начнется в 20:30 мск.
    • После 24 туров армейцы идут в РПЛ на 6-м месте, спартаковцы – на 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713908485
    Кто-то ждал другой ответ от старого хряка!?)
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