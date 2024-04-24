Ещенко определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча перенесенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Естественно, «Спартак» – фаворит. Мне вообще не нравится, как сейчас играет ЦСКА. Что с «Локомотивом», что в игре с «Ахматом». У них свои проблемы.

В связи с этим думаю, что «Спартак» победит. С них сняли оковы, они расслабленные. Играют и добиваются результатов. Даже в каких-то полумоментах выгрызают мяч, чего раньше не было», – сказал Ещенко.