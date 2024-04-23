Мостовой объяснил, почему Слишкович ему нравится больше, чем Абаскаль

Александр Мостовой высказался о новом тренере «Спартака» Владимире Слишковиче.

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

Слишкович стал и.о. главного тренера.

Под его руководством спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

«Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника «Спартака». Так и должен вести себя тренер.

Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное», – заявил Мостовой.