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    • Мостовой объяснил, почему Слишкович ему нравится больше, чем Абаскаль

    Мостовой объяснил, почему Слишкович ему нравится больше, чем Абаскаль

    Александр Мостовой высказался о новом тренере «Спартака» Владимире Слишковиче.

    • Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • Слишкович стал и.о. главного тренера.
    • Под его руководством спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

    «Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника «Спартака». Так и должен вести себя тренер.

    Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2024 23:42
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