Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Глушаков: «Когда Промес выпьет, у него кукуха едет»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о ситуации с Квинси Промесом.

    • 29 февраля голландец не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Его арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    – Когда последний раз общался с Квинси Промесом?

    Последний раз перед матчем «Спартак» – «Ростов» (2:0). В этот же день с Валерием Георгиевичем встречался в гостинице, в «Хайятте».

    – Это в этом году?

    Да. У меня даже есть фотография, мы с ним фоткались.

    – И что он сказал? Ты его поддержал?

    Он сказал: «Все будет нормально, брат». Я ему говорю: «У тебя что там происходит?» Он говорит: «Брат, я все решу, все хорошо». И все.

    Вообще с Квинси это такая тяжелая история. Он мой друг. Реально я с ним очень хорошо общался. И общаюсь, и всегда общался.

    – Но его обвиняют в торговле наркотиками.

    Я понимаю.

    – Мы с тобой выяснили, что наркотики убивают людей.

    Конечно, понимаю. Но я про это не спрашивал. Мы про это не разговаривали.

    – Ты знаком с деталями дела? Суд признал его виновным. Судам надо верить, в принципе.

    Да.

    – Твое отношение к нему изменилось?

    Нет.

    – Как нет? Ты же сам говоришь, что наркотики это плохо. А он их распространял.

    Я просто хочу с ним пообщаться и спросить, зачем он это делал. Мы же всей сути не знаем, всей истории не знаем. Не он же возил. Просто давал деньги.

    А, может, посредники просто возили. Может, он участвовал в какой-то сделке, схеме. Этого никто не знает. Это надо только у Квинси спросить.

    Обвинять и говорить, что Квинси занимался и распространял… Это одна сторона говорит. Хочется и его узнать. Вроде у него деньги есть. У него все есть, доходы хорошие. Может, его, наоборот, подставили. Никто не знает. Пока нельзя его так винить.

    – Ты знаешь его давно. Ты можешь допустить, что он гангстер?

    – Я знаю, что он, когда выпивает, у него кукуха едет.

    – Что это значит?

    Он бесстрашный становится.

    – На все готов?

    Он в жизни бесстрашный. А когда выпивает, становится агрессивным очень. И неоднократно мы пересекались в самолетах. И он говорил: «Брат, всегда следи за мной. Я с тобой рядом буду. Я становлюсь агрессивнее».

    Знаешь, когда люди начинают выпивать, они начинают веселиться, петь, танцевать. А Квинси всегда становился агрессивным. Он мог, кстати, если его кто-то выведет или еще что-то, агрессивно пойти, но всегда меня прислушивался.

    Как старший брат я у него был или, может, уважение какое-то. Мы всегда обнимались и целовались. Я всегда буду его поддерживать. Даже если не дай Бог его посадят или еще что-нибудь – это мой друг.

    – Если он виновен, его все равно не надо выдавать Нидерландам для честного правосудия?

    А если с любым что-то случится? Что сделать? Твой близкий друг не дай Бог попал в такую ситуацию. Ему что надо сделать? Пойти и сдаться?

    Если есть такой закон и такой нюанс, что Россия никак не может его туда отправлять, к примеру. Зачем ему ехать? Для него лучше здесь в Москве быть и тусоваться, жить спокойно, гражданство.

    – Всю жизнь?

    Да, всю жизнь. У него родители приезжают.

    – Ты не хочешь, чтобы Россия выдавала преступников?

    Не то что выдавала. У всех разные судьбы. Он придет и скажет: «Посадите меня на 20 лет. Я хочу в тюрьме посидеть»?

    – Ты мечтаешь вернуться в «Спартак» в качестве тренера или генерального директора. Представим, что ты тренер или гендиректор «Спартака». Чтобы ты сделал с Квинси? Поддержал бы его?

    Сначала поддержать. Сначала за него впрягаться, потому что, во-первых, это легенда «Спартака» – раз. Во-вторых, это действующий топ-футболист, который помогает «Спартаку».

    Если я не могу осилить это все, и по закону его сажают, он не помощник команде – конечно, расторгнуть контракт, и, может быть, даже оштрафовать его на определенную сумму денег, потому что это будет правильно и справедливо – клуб платил деньги: огромные затраты были в трансферах и везде, его покупки, его зарплаты.

    – Если апелляция подтвердит, что он виновен, твое отношение к нему изменится?

    Не изменится. Как могут измениться мои человеческие отношения с ним, если я его знаю. Я его знаю со своей стороны. Не изменится.

    – Ты его продолжишь поддерживать?

    Поддерживать как? Если я его увижу, я его обниму и поцелую. Это мой друг. Но это его жизнь, у него судьба так сложилась. Не могу я по-другому. Он мой друг.

    А что сделать? Он втюхался в такую историю, он виноват в этом во всем, я согласен, – если подтвердят это все. Пока нету. О чем сейчас разговаривать?

    – Первый суд был уже.

    Знаешь сколько судов у меня было? Меня ведь тоже хотели в тюрьму посадить. А в итоге, кто хотел меня посадить сами все уехали. Из страны убежали.

    Адвокаты и все остальные. Сколько Жорин кричал, что в тюрьму посадить? Убежал из страны, почему-то его нету. Где он?

    Новости по теме
    Глушаков ответил, сколько денег тратит в месяц
    Глушаков – о заговоре: «Мне испортили карьеру – заблокировали вход в российский футбол и даже в Турцию»
    У Глушакова есть вопрос для Путина 4
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1713877582
    Идиотские вопросы, такие же идиотские ответы.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1713878053
    Мало того, что преступник, наркодилер, калечит людей, так ещё и алконавт! Когда только успевает? А его ещё и укрывали в тушинской малине, становясь соучастниками. Гыгыгы
    Ответить
    Цугундeр
    1713878937
    Это был пилотный эпизод нового триллера от известного блогера . "Прогулки по Тарасовке. Взгляд из -подо лба ." Смотрите на Бомбардире . Дней пять .((
    Ответить
    vvv123
    1713879709
    Два сапога - пара!
    Ответить
    alefreddy
    1713882215
    как пел Меркури друг остается другом я так понял
    Ответить
    neim
    1713883254
    Какой-то бред, из пустого в порожнее ... (((
    Ответить
    NewLife
    1713883384
    Тов. Арустамян, а ми развэ вас нэ расстрелали в 37 году ? Смешно и тошно от моралистов, которые заботятся о здоровье голландцев и не замечают, как газпром швыряет деньги венграм, а россияне подождут((
    Ответить
    fakeid
    1713883868
    "Мы всегда обнимались и целовались" да мы в курсе, что в тарасофке это норма))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+