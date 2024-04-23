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    • Мор назвал тренера, способного наладить дисциплину и самоотдачу в «Спартаке»

    Мор назвал тренера, способного наладить дисциплину и самоотдачу в «Спартаке»

    Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор назвал Станислава Черчесова идеальным кандидатом на пост главного тренера московского клуба.

    «Для «Спартака» Черчесов – идеальный вариант. Безусловный авторитет для всех, спартаковец, работал на большом уровне и в «Спартаке», и в сборной. Он совершенно спокойно бы наладил дисциплину и самоотдачу в «Спартаке».

    В плане тактики был бы полный порядок. Здесь и сейчас Черчесов – самый оптимальный вариант», – сказал Мор.

    • «Спартак» 14 апреля уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
    • Босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера красно‑белых.
    • Черчесов уже возглавлял «Спартак» с июня 2007-го по август 2008 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии (6)
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    Дубина
    1713860411
    В помойку его только на неву чабана
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    JTherry
    1713861041
    экспердами на срач-тв приглашают либо "бывших" проездом и протиравших лавку в Спартаке, как Мор, либо закончивших карьеру, толком не начав её, как Давыдов "русский Месси", или какой-нибудь Гогниев... каждый преследует одну цель - получение денег от спонсора-интересанта: срач-тв - чтобы обосрать, или агент лоббируемого тренера - чтобы протащить "своего"... объединяет их всех одно - им всем похер на Спартак, лишь бы положить в карман бабосики - деньги же не пахнут...)
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    Январь 59
    1713861079
    Я бы согласился с Эдуардом, если бы Эдуард работал в штабе руководства Клуба.
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    andr45
    1713861151
    БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ Всего команды под руководством ЧЕРЧЕСОВА провели 450 матчей. Процент побед — 47,56 Под руководством КАРПИНА команды провели 430 матчей. Процент побед — 42,79 Под руководством АБАСКАЛЯ — 74 матча Процент побед — 48,65
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    ilichkadr
    1713861710
    Кто он такой этот Мор, куда он пошёл...? Я его первый раз вижу.
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    Цугундeр
    1713861919
    Боюсь , при нынешнем психосостоянии игроков Народной...как бы они в душ коуча не загнали .
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