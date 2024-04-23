Мор назвал тренера, способного наладить дисциплину и самоотдачу в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор назвал Станислава Черчесова идеальным кандидатом на пост главного тренера московского клуба.
«Для «Спартака» Черчесов – идеальный вариант. Безусловный авторитет для всех, спартаковец, работал на большом уровне и в «Спартаке», и в сборной. Он совершенно спокойно бы наладил дисциплину и самоотдачу в «Спартаке».
В плане тактики был бы полный порядок. Здесь и сейчас Черчесов – самый оптимальный вариант», – сказал Мор.
- «Спартак» 14 апреля уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
- Босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера красно‑белых.
- Черчесов уже возглавлял «Спартак» с июня 2007-го по август 2008 года.