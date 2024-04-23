Во вторник, 23 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 22:00 (мск).
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ, набрав 74 очка. «Арсенал» добыл 23 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 77:26.
Идущий на 2-й строчке «Ливерпуль» отстает по дополнительным показателям, занимающий 3-ю позицию «Ман Сити» – на 1 очко и имеет игру в запасе.
«Челси»
«Челси» набрал 47 очков и занимает 9-е место. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 61:52.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 21.10.23 «Челси» – «Арсенал» – 2:2;
- 02.05.23 «Арсенал» – «Челси» – 3:1;
- 06.11.22 «Челси» – «Арсенал» – 0:1;
- 20.04.22 «Челси» – «Арсенал» – 2:4;
- 22.08.21 «Арсенал» – «Челси» – 0:2.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Челси»
Мотивация и уровень номинальных хозяев выше, что и станет решающим фактором. «Челси» попортит нервы фавориту, но останется без очков. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.