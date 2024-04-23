Во вторник, 23 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 22:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ, набрав 74 очка. «Арсенал» добыл 23 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 77:26.

Идущий на 2-й строчке «Ливерпуль» отстает по дополнительным показателям, занимающий 3-ю позицию «Ман Сити» – на 1 очко и имеет игру в запасе.

«Челси»

«Челси» набрал 47 очков и занимает 9-е место. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 61:52.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Челси»

Мотивация и уровень номинальных хозяев выше, что и станет решающим фактором. «Челси» попортит нервы фавориту, но останется без очков. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.