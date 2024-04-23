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    • Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Мбаппе вернул 2-е место

    Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Мбаппе вернул 2-е место

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    Килиан Мбаппе вернулся на второе место. Третьим идет Гарри Кейн.

    Предыдущую версию рейтинга можно посмотреть здесь.

    1. Джуд Беллингем («Реал»).

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    3. Гарри Кейн («Бавария»).

    4. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

    5. Винисиус Жуниор («Реал»).

    6. Флориан Вирц («Байер»).

    7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

    8. Родри («Манчестер Сити»).

    9. Родриго («Реал»).

    10. Букайо Сака («Арсенал»).

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    Источник: Goal

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