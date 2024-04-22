Колосков сравнил Слишковича с Каррерой

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил дебют в РПЛ в качестве и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

В 25-м туре «Спартак» победил в гостях «Ростов» (5:1).

«Изменил ли уже что-то Слишкович в «Спартаке»? На это лучше ответят те, кто находится внутри, кто с ним работает. Но со стороны видно, что Слишкович успокоил игроков, команда стала играть в более осмысленный футбол, а не в суматошный и судорожный, как раньше. Это спокойствие передалось ребятам – они стали лучше использовать свой потенциал. Задор остался, боевитость осталась. Но выводы пока рано делать, это все ведь может быть последствием шоковой терапии после ухода тренера. До конца сезона нужно доиграть, а там уже делать выводы.

Если так дело пойдет и дальше, то какой смысл кого-то искать, если уже есть готовый тренер, который знает команду.

Отсутствие опыта у Слишковича? У Массимо Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом. Бывают опытные тренеры, которые болтаются со своей командой в конце турнирной таблицы. Дело не в опыте, а в том, как ты в конкретной команде с конкретными игроками работаешь. А случиться может что угодно», – сказал Колосков.