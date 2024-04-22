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    • Черчесов объяснил, почему называет товарищеские матчи контрольными

    Черчесов объяснил, почему называет товарищеские матчи контрольными

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не любит называть неофициальные матчи товарищескими.

    – Как вы сами себе объясняете, почему это принципиально: почему не товарищеский матч, а контрольный?

    – Не люблю я товарищеские матчи. У меня никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи. Нет какой‑то спортивной составляющей. Единственный товарищеский матч, где мне надо было кровь из носа сыграть, – когда я получил травму, чуть больше года восстанавливался, мне уже 38 лет, а к нам приходит Йоахим Лeв. Он же видел, что я долго не играл. Чувствовал, что находился под большим вопросом. Меня поставили против швейцарской команды, выиграли 1:0. После игры чуть‑чуть поменялось ко мне отношение.

    • Черчесов без работы с лета, когда его уволил «Ференцварош».
    • Тренер делал золотые дубли в Венгрии и Польше.
    • Черчесов доводил сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018.

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    Источник: «Матч ТВ»

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