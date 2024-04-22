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    • Титов прокомментировал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

    Титов прокомментировал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

    Бывший капитан «Спартак» Егор Титов отреагировал на слухи о возвращении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.

    – Карпин вчера обнулил свои шансы летом возглавить «Спартак»?

    – Слушайте, Карпин – главный тренер «Ростова»! И обсуждать здесь вообще нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает. Тем более, у него и так голова закипает, так как он еще и сборную тренирует.

    • 14 апреля «Спартак» уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
    • В данный момент помощник испанца босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера москвичей.
    • Валерий Карпин считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
    • Спартаковцы занимают 4-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей.
    • «Ростов» идет 8-м с 34 баллами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Napaleon Banapart
    1713809473
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