Титов прокомментировал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

Бывший капитан «Спартак» Егор Титов отреагировал на слухи о возвращении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.
– Карпин вчера обнулил свои шансы летом возглавить «Спартак»?
– Слушайте, Карпин – главный тренер «Ростова»! И обсуждать здесь вообще нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает. Тем более, у него и так голова закипает, так как он еще и сборную тренирует.
- 14 апреля «Спартак» уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
- В данный момент помощник испанца босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера москвичей.
- Валерий Карпин считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
- Спартаковцы занимают 4-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей.
- «Ростов» идет 8-м с 34 баллами.