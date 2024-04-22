Титов прокомментировал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

Бывший капитан «Спартак» Егор Титов отреагировал на слухи о возвращении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.

– Карпин вчера обнулил свои шансы летом возглавить «Спартак»?

– Слушайте, Карпин – главный тренер «Ростова»! И обсуждать здесь вообще нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает. Тем более, у него и так голова закипает, так как он еще и сборную тренирует.