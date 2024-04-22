Черчесов назвал самые памятные матчи за «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов выделил памятные матчи за команду.

«Вспоминается первый матч Кубка УЕФА с «Аталантой». Там мы сыграли 0:0, а дома выиграли – 2:0. Ещe была игра с «Наполи». Не я вспоминаю, так меня вспоминают.

Ещe были игры в Лиге чемпионов. В основном ты вспоминаешь не какую‑то игру, а какой‑то отрезок. Например, отрезок в шесть побед в 1995-1996 годах», – сказал Черчесов.