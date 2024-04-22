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    Черчесов назвал самые памятные матчи за «Спартак»

    Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов выделил памятные матчи за команду.

    «Вспоминается первый матч Кубка УЕФА с «Аталантой». Там мы сыграли 0:0, а дома выиграли – 2:0. Ещe была игра с «Наполи». Не я вспоминаю, так меня вспоминают.

    Ещe были игры в Лиге чемпионов. В основном ты вспоминаешь не какую‑то игру, а какой‑то отрезок. Например, отрезок в шесть побед в 1995-1996 годах», – сказал Черчесов.

    • Вратарь играл за «Спартак» в 1984-1987, 1989-1993, 1995 и 2002 годах.
    • Затем Черчесов стал тренером.
    • Он возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713808053
    Да, помним как Стасик в 2002году, в лиге чемпионов привёз мяч в свои ворота, в матче с Валенсией. Вообще средний был вратарь, примерно как сегодняшний Песьяков, где-то выручал, но и глупые привозы были.
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