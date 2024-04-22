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    • Черчесов прокомментировал ошибку Песьякова в матче со «Спартаком»

    Черчесов прокомментировал ошибку Песьякова в матче со «Спартаком»

    Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов оценил ошибку голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче с москвичами (1:5).

    «Я уже в первом тайме сказал, когда пару ошибок было, что это закончится непонятно чем. Есть игры, возможности, иногда надо наступить на свое видение чего‑то и пользоваться тем, что у тебя есть, выдвигать правильные требования.

    Я бы посоветовал просто забыть это и готовиться к следующему матчу, не зависимо от того, ошибся Песьяков или нет. Это футбол, эта игра прошла, значит, надо готовиться к следующей. Когда ты как игрок это пережил и как тренер… Уже ничего не сделаешь. Готовишься, анализируешь. Следующий матч надо повернуть в свою сторону, тоже где‑то 4:1 выиграть, и на этом все закончится», – сказал Черчесов.

    • После матча стало известно, что у Песьякова была травма.
    • У Сергея летом истекает контракт.
    • Ранее он играл за «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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