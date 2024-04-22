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    Черчесов объяснил разгром «Ростова» «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов оценил матч 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и москвичами (1:5).

    • По ходу матча был счет 1:1.
    • «Спартак» в 3 очках от топ-3 РПЛ.
    • 25 апреля «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА.

    «5:1 – это все‑таки больновато для «Ростова». Команде Карпина не хватало Сако и Мохеби. До этого один цементировал, другой впереди солировал. У «Спартака» на замену выходили игроки, которые добавляли, а у «Ростова» такой возможности не было», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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