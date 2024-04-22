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    • Гендиректор «Спартака» объяснил отсутствие Промеса на фотографии к 102-летию клуба

    Гендиректор «Спартака» объяснил отсутствие Промеса на фотографии к 102-летию клуба

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос об отсутствии вингера команды Квинси Промеса на праздничной фотографии, посвященной 102-летию клуба.

    – У «Спартака» был день рождения. Почему Промеса не было на праздничной фотографии?

    – Он был на других фотографиях, посвященных лучшим. Мы ценим и любим его по‑прежнему.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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