Гендиректор «Спартака» объяснил отсутствие Промеса на фотографии к 102-летию клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос об отсутствии вингера команды Квинси Промеса на праздничной фотографии, посвященной 102-летию клуба.

– У «Спартака» был день рождения. Почему Промеса не было на праздничной фотографии?

– Он был на других фотографиях, посвященных лучшим. Мы ценим и любим его по‑прежнему.