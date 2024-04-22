Гендиректор «Спартака» объяснил отсутствие Промеса на фотографии к 102-летию клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос об отсутствии вингера команды Квинси Промеса на праздничной фотографии, посвященной 102-летию клуба.
– У «Спартака» был день рождения. Почему Промеса не было на праздничной фотографии?
– Он был на других фотографиях, посвященных лучшим. Мы ценим и любим его по‑прежнему.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.