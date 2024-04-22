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    Хави объявил цель «Барселоны» на остаток сезона

    Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения в матче 32-го тура Примеры от «Реала» (2:3) сказал, что его команда в оставшейся части сезона постарается сохранить второе место в чемпионате.

    «Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.

    Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в Суперкубок Испании на следующий год. Цели есть всегда», – сказал Хави.

    «Барселона» занимает 2-е место с 70 очками после 32 матчей. Она отстает от «Реала» на 11 баллов и опережает ближайшего преследователя «Жирону» на 2 очка.

    • К участию в следующем Суперкубке Испании будут допущены чемпион и вице-чемпион Примеры.
    • Два места в розыгрыше следующего Суперкубка заняли «Атлетик» и «Мальорка», которые играли в финале Кубка Испании.
    • Ранее «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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