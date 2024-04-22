Хави объявил цель «Барселоны» на остаток сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения в матче 32-го тура Примеры от «Реала» (2:3) сказал, что его команда в оставшейся части сезона постарается сохранить второе место в чемпионате.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.

Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в Суперкубок Испании на следующий год. Цели есть всегда», – сказал Хави.

«Барселона» занимает 2-е место с 70 очками после 32 матчей. Она отстает от «Реала» на 11 баллов и опережает ближайшего преследователя «Жирону» на 2 очка.