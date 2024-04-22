Личка рассказал о перспективах Лещука в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с ошибками вратаря команды Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

– Ваши довольно жесткие слова про Лещука, сказанные сразу после матча со «Спартаком», мощно разошлись по СМИ. Каковы его перспективы играть в «Динамо» при вас?

– Смотрите, его ошибки нужно принять как факт. Лещ – это хороший вратарь и футболист. Каждый человек имеет право на ошибку, тут нет никаких проблем. Но, к сожалению, в той игре он сделал две легкие ошибки. Эти эпизоды надо разбирать, работать над ними с тренером вратарей, готовиться.

Мы все ошибаемся, и я как тренер – в первую очередь. Даже в матче, где мы побеждаем 4:1, нет идеала, можно найти вещи, где мы могли действовать чуть‑чуть лучше.

Лещу нужно работать, тренироваться и ждать своего шанса. У нас в команде здоровая конкуренция, есть Шунин, Лещук и Андрей Кудравец, все они стараются и работают. Играть будет сильнейший.