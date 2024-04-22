Аршавин сказал, кого предпочел бы видеть в «Спартаке» – Карпина или Черчесова

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о кандидатах в главные тренеры «Спартака».

«Надо идти не на поводу, но стараться прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями [Карпин и Черчесов] я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идете вторым после Валерия Георгиевича.

Я думаю, если брать любого русского тренера, Станислава Саламовича или Карпина, то это будут точно не кандидатуры Амарала, а выгнать его сейчас никто не захочет», – сказал Аршавин.