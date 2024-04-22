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    • Аршавин сказал, кого предпочел бы видеть в «Спартаке» – Карпина или Черчесова

    Аршавин сказал, кого предпочел бы видеть в «Спартаке» – Карпина или Черчесова

    Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о кандидатах в главные тренеры «Спартака».

    «Надо идти не на поводу, но стараться прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями [Карпин и Черчесов] я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идете вторым после Валерия Георгиевича.

    Я думаю, если брать любого русского тренера, Станислава Саламовича или Карпина, то это будут точно не кандидатуры Амарала, а выгнать его сейчас никто не захочет», – сказал Аршавин.

    • 14 апреля «Спартак» уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
    • В данный момент помощник испанца босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера красно‑белых.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:42
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    Комментарии (6)
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    alefreddy
    1713768249
    лучше Слишкович останется чем эти двое
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    Алексей З
    1713768595
    После 1:5 , актуально этот вопрос поднимать ? Слишкович переиграл Карпина, один кандидат "сдулся". Не считайте себя ( матч-тв) умнее всех , думаю Спартак обзавёлся тренером , ну хотя бы до лета. Пожелаем ему удачи !
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713768672
    С Карпиным было бы смешнее. Я бы сказал угарно. Помнится болельщики: - Валера иди сюда. Гыгыгы
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