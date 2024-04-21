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    Аршавин объяснил разгром «Ростова» «Спартаком»

    Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:5).

    «Ощущение такое, что «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля скинул немного оковы. Это было видно и по матчу с «Зенитом». Просто ребята выходят и стараются дисциплинированно играть. Такое ощущение, что они слушают Владимира Слишковича, играют, как одна команда. Мне кажется, сегодня агрессии, которая присуща «Ростову», не хватало.

    Но в целом и на счет и на то, как складывался второй тайм, повлияли ошибки Сергея Песьякова. Потом уже «Ростов» развалился и было впечатление, что команда играла 10 на 11», – сказал Аршавин.

    • «Спартак» в 3 очках от топ-3.
    • Впереди у команды матч с ЦСКА (25 апреля).
    • «Спартак» не потерял теоретические шансы на чемпионство.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.04.2024 23:16
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    Комментарии (2)
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    ivany4
    1713731584
    Осталось рассказать почему они перестали слушать Абаскаля?))) Столько очков потеряли, что-то кому-то доказывая.((( Как дети....
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    TIMOTHY
    1713732353
    И не только Песьяков чудил с мелехой
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