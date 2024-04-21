Аршавин объяснил разгром «Ростова» «Спартаком»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:5).

«Ощущение такое, что «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля скинул немного оковы. Это было видно и по матчу с «Зенитом». Просто ребята выходят и стараются дисциплинированно играть. Такое ощущение, что они слушают Владимира Слишковича, играют, как одна команда. Мне кажется, сегодня агрессии, которая присуща «Ростову», не хватало.

Но в целом и на счет и на то, как складывался второй тайм, повлияли ошибки Сергея Песьякова. Потом уже «Ростов» развалился и было впечатление, что команда играла 10 на 11», – сказал Аршавин.