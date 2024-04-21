Лига 1. «Монако» обыграл «Брест» в гостях и вышел на второе место

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Монако» победил «Брест» в гостях со счетом 2:0. Российский полузащитник гостей Александр Головин не играл из-за травмы.
Благодаря этой победе монегаски вышли на второе место в Лиге 1. У команды стало 55 очков после 29 матчей.
«Брест» опутился на третье место с 53 очками, у команды также проведено 29 встреч.
Лидирует «ПСЖ» с 64 баллами после 28 матчей.
Франция. Лига 1. 30-й тур
Голы: 0:1 – Закария, 40; 0:2 – Минамино, 48.
Удаления: нет – Бен-Сегир, 90+1; Синго, 90+4.