Файзуллаев ответил, специально ли он получил желтую против «Ахмата» – чтобы раньше уехать в сборную

Футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева заподозрили в намеренном получении желтой карточки в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Предупреждение стало для Файзуллаева 4-м в сезоне – он пропустит ближайший матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

Аббосбек должен был после матча со «Спартаком» отправиться в сборную Узбекистана на молодежный Кубок Азии, но теперь он может сделать это на несколько дней раньше.

«Специально ли я получил карточку? Нет, я не такой человек. Не знаю, прямо ли сейчас поеду в сборную», – сказал Файзуллаев.