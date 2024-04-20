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    • Файзуллаев ответил, специально ли он получил желтую против «Ахмата» – чтобы раньше уехать в сборную

    Файзуллаев ответил, специально ли он получил желтую против «Ахмата» – чтобы раньше уехать в сборную

    Футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева заподозрили в намеренном получении желтой карточки в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    • Предупреждение стало для Файзуллаева 4-м в сезоне – он пропустит ближайший матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).
    • Аббосбек должен был после матча со «Спартаком» отправиться в сборную Узбекистана на молодежный Кубок Азии, но теперь он может сделать это на несколько дней раньше.

    «Специально ли я получил карточку? Нет, я не такой человек. Не знаю, прямо ли сейчас поеду в сборную», – сказал Файзуллаев.

    • В сезоне РПЛ у Файзуллаева 18 матчей, 3 гола, 8 ассистов (по версии Transfermarkt).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.04.2024 22:54
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    Комментарии (1)
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    RUSARM
    1713651985
    Ну да,ну да!! так он и признается!! После сегодняшнего обосранного матча,всех на базе запереть и ни каких сборных ни кому!!! Ну если не хотим в середняках болтаться!! А лысый с ТШ только могут болтать и ни чего ни делать!!!
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