Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Ахмата»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на поражение от «Ахмата» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

Москвичи вели в счете.

В составе ЦСКА было 2 удаления.

Впереди у ЦСКА матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

– Какой тренерский вывод вы можете сделать из этого поражения?

– Хороший урок для ЦСКА. Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам «Ахмата». Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник всe равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти.

В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Игорь Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором – не среагировали на передачу.

– Вы назвали удаления «глупейшими». Красные карточки – это вина Виллиана Роши и Дивеева? Или несчастный случай?

– Садулаев тем и хорош, что чувствует соперника. Роше нужно было быть более осмотрительным. Он не успел сыграть в мяч, это было ближе к несчастному случаю. Так получилось, что наступ был выше обычного, но Садулаев продолжил игру. Сложно анализировать эпизод. Ну, а Дивеев не видел соперника, пытался достать верховой мяч в прыжке. Просто не разобрался в эпизоде и не увидел движения к мячу соперника. Думаю, это элементарная усталость.