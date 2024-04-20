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    Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Ахмата»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на поражение от «Ахмата» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

    • Москвичи вели в счете.
    • В составе ЦСКА было 2 удаления.
    • Впереди у ЦСКА матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

    – Какой тренерский вывод вы можете сделать из этого поражения?

    – Хороший урок для ЦСКА. Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам «Ахмата». Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник всe равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти.

    В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Игорь Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором – не среагировали на передачу.

    – Вы назвали удаления «глупейшими». Красные карточки – это вина Виллиана Роши и Дивеева? Или несчастный случай?

    – Садулаев тем и хорош, что чувствует соперника. Роше нужно было быть более осмотрительным. Он не успел сыграть в мяч, это было ближе к несчастному случаю. Так получилось, что наступ был выше обычного, но Садулаев продолжил игру. Сложно анализировать эпизод. Ну, а Дивеев не видел соперника, пытался достать верховой мяч в прыжке. Просто не разобрался в эпизоде и не увидел движения к мячу соперника. Думаю, это элементарная усталость.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    Skull_Boy
    1713641619
    Свали уже из клуба бестолковый и уже только ленивый не говорит и не замечает, что схема 3-4-3 не работает и играть от столба это уже позор
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    WE ARE FOR PETER
    1713641662
    Плохая работа ТШ у тебя Федотов
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    Фердя
    1713641795
    Короче…у него все виноваты, даже Спартак!
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    vvv123
    1713641803
    Федотов, не надо было игроков посылать кикбоксингом заниматься!
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    Pourquoi pas
    1713642125
    Копыта обточить не пробовали?
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