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    Адиев после победы над ЦСКА сравнил «Ахмат» с растением

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался после матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • ЦСКА заканчивал встречу вдевятером.
    • «Ахмат» уступал по ходу встречи.
    • Грозненцы покинули зону вылета.

    – После удаления ЦСКА играл будто бы на равных. Было ли это проблемой для вас?

    – Нет, проблемой не было. Но ЦСКА действительно моментами выглядел лучше. Это отголоски нашей прошлой игры, мы не так уверены в своих действиях. У нас что‑то клеится, потом размывается. Мы как растение – вроде его срубили, но корень остался. И при любом ветре прогибаемся.

    – Плотный календарь не помешает остаться в РПЛ?

    – Без веры человек не может идти дальше. Вера – последнее, что должно покинуть. У меня есть уверенность в своих действиях. Есть ли вера у тех людей, которые стоят за моей спиной. Верят ли они в тренера Адиева? Не только футболисты. Персонал, медицинский штаб. Если ты не даешь результат, то и веры не будет. Мои определенные решения могут ставиться под сомнение. Победа нас сплотит.

    – Какие вы дали тактические установки в перерыве? Во втором тайме вы доминировали, команда вышла словно другой на поле.

    – Мы акцентировали внимание на флангах. До удаления мяч должен был быть у наших центральных защитников, после удаления – больше у латералей.

    – Игра у «Ахмата» идет качелями. В чем удалось прибавить после матча с «Балтикой»?

    – Много вопросов по нашей игре. Больше понимания у ребят, у тренерского штаба. Мы сдружились. Я живу в 15 минутах ходьбы от базы, побывал дома трижды – не более, чем на два часа каждый раз. Мне надо было прожить это время с командой, что я почувствовал ее, а она почувствовала меня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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