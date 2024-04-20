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    Мантуан поделился впечатлениями от посещения хоккея

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, какие виды спорта посещал в России кроме футбола.

    – Периодически вас можно встретить на матчах баскетбольного «Зенита». На хоккее бываете реже?

    – Я обожаю баскетбол! Пожалуй, это мой второй любимый вид спорта. Когда жил в Бразилии, постоянно смотрел матчи НБА, теперь стараюсь бывать на играх в Петербурге, когда есть возможность. Мне нравится сидеть максимально близко, рядом со спортсменами, чувствовать напряжение поединка. У «Зенита» крутая команда, все встречи, которые я посетил, закончились победой сине-бело-голубых!

    На хоккее был всего один раз, с родителями, и мне очень понравилось. Правда, я почти ничего не понял, потому что это совершенно непривычный для меня спорт, но, думаю, еще как-нибудь обязательно загляну. Хотя баскетбол, конечно, предпочтительнее, не буду скрывать.

    – Сами играть не пробовали?

    – Нет, что вы, у меня неподходящие габариты, ха-ха-ха! Но бывать там в качестве зрителя просто обожаю.

    • Мантуан в России 2 года.
    • 22-летний бразилец стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Мантуана 18 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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