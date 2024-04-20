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    • В ЦСКА прояснили ситуацию с отбытием Файзуллаева на молодежный Кубок Азии

    В ЦСКА прояснили ситуацию с отбытием Файзуллаева на молодежный Кубок Азии

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб отпустит Аббосбека Файзуллаева на молодежный Кубок Азии.

    «Как уже многие знают, нас связывают крепкие многоуровневые отношения с Федерацией футбола Узбекистана. Безусловно, мы понимаем важность молодежного Кубка Азии, одновременно являющегося отбором на летние Олимпийские игры в Париже. Поездка туда может стать историческим событием для страны – во многом отсюда и значимость турнира, и внимание к нему на всех уровнях правительства.

    Но и наши партнеры также понимают, что сейчас у клуба идет важнейший отрезок сезона. График очень плотный, а уже в ближайший четверг команду ждет игра со «Спартаком» – о важности дерби для болельщиков говорить излишне. Как раз до этого матча будет сыгран весь групповой этап Кубка Азии U23, на котором сборная Узбекистана стартовала с победы. Уверены, что вся групповая стадия будет преодолена успешно, а уже в 1/4 финала к команде сможет присоединиться Аббос – сразу после нашего матча со «Спартаком».

    Представлять страну в важнейших играх – большая честь для каждого футболиста, и мы знаем, насколько это важно самому игроку. В итоге после продолжительного и продуктивного диалога на самом высоком уровне было найдено решение, устроившее все стороны. Мы желаем Аббосу успешного выступления и будем ждать его возвращения в команду. Финальный матч турнира запланирован на 3 мая», – написал Брейдо.

    • 20-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
    • У него 15 матчей и 4 гола за основную сборную Узбекистана.
    • В сезоне РПЛ у Файзуллаева 17 матчей, 3 гола, 8 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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