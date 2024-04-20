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    • Акинфеев потерял место в основе ЦСКА после ошибки в матче с «Локо» – Федотов прокомментировал ситуацию

    Акинфеев потерял место в основе ЦСКА после ошибки в матче с «Локо» – Федотов прокомментировал ситуацию

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие Игоря Акинфеева в основе на матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • После ошибки в матче с «Локо» (3:3) неделю назад Акинфеев не попадает в основу уже во 2-й игре подряд.

    «Почему Владислав Тороп и Федор Чалов в старте? Мы играли матч Кубка, там себя проявили. Здесь абсолютно нет никаких секретов. Мы всегда руководствуемся такими правилами.

    Оставить Акинфеева в запасе – нормальная ситуация. Посмотрите на напряженный график – это седьмая игра в течении месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику, нужна вовлеченность всех футболистов», – сказал Федотов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    bset
    1713629859
    Ахахаха. Ну это браво, журналюхи) Заголовок про наказание за ошибку, а содержание про ротацию. Такие ротации раз в полгода случаются, когда Акинфеев либо по медицинским показателям, либо перед важной встречей на скамейке проводит.
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