Акинфеев потерял место в основе ЦСКА после ошибки в матче с «Локо» – Федотов прокомментировал ситуацию

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие Игоря Акинфеева в основе на матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата».

После ошибки в матче с «Локо» (3:3) неделю назад Акинфеев не попадает в основу уже во 2-й игре подряд.

«Почему Владислав Тороп и Федор Чалов в старте? Мы играли матч Кубка, там себя проявили. Здесь абсолютно нет никаких секретов. Мы всегда руководствуемся такими правилами.

Оставить Акинфеева в запасе – нормальная ситуация. Посмотрите на напряженный график – это седьмая игра в течении месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику, нужна вовлеченность всех футболистов», – сказал Федотов.