Мостовой отреагировал на возможное назначение Юрана тренером «Спартака»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» может возглавить тренер «Пари НН» Сергей Юран.
– Юран справится с давлением в «Спартаке»?
– Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили. В футболе все одинаково.
– Но подошел бы сам Юран «Спартаку»?
– «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.
– В таком случае, вы были бы рады приходу Юрана в «Спартак»?
– Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял.
- «Спартак» в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера назначили Владимира Слишковича.
- Юран в 2022 году говорил, что мечтает возглавить спартаковцев.