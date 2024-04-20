Мостовой отреагировал на возможное назначение Юрана тренером «Спартака»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» может возглавить тренер «Пари НН» Сергей Юран.

– Юран справится с давлением в «Спартаке»?

– Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили. В футболе все одинаково.

– Но подошел бы сам Юран «Спартаку»?

– «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.

– В таком случае, вы были бы рады приходу Юрана в «Спартак»?

– Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял.