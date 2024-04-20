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    • Мостовой отреагировал на возможное назначение Юрана тренером «Спартака»

    Мостовой отреагировал на возможное назначение Юрана тренером «Спартака»

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» может возглавить тренер «Пари НН» Сергей Юран.

    – Юран справится с давлением в «Спартаке»?

    – Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили. В футболе все одинаково.

    – Но подошел бы сам Юран «Спартаку»?

    – «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.

    – В таком случае, вы были бы рады приходу Юрана в «Спартак»?

    Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял.

    • «Спартак» в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера назначили Владимира Слишковича.
    • Юран в 2022 году говорил, что мечтает возглавить спартаковцев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии (4)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713626498
    Ха-ха-ха) в штаб взял бы ))
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    O-kolesov
    1713627050
    Дурака валять в штабе.
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    Боров навоз
    1713627813
    Хитер Мост подсидеть хочет!
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    NewLife
    1713629560
    Мостовой - чеши главредом в РБ Спорт)))))
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