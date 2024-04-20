⚡ «Спартак» и «Пари НН» могут поменяться тренерами

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может возглавить «Спартак».
В «Лукойле» рассматривают такой вариант, поэтому представители компании уже связывались с 54-летним специалистом около недели назад.
Если Юран уйдет в «Спартак», то в «Пари НН» его может сменить Владимир Слишкович. Соответствующее предложение поступило от агентов.
- «Спартак» в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
- Слишкович был назначен и.о. главного тренера.
- Юран в 2022 году говорил, что мечтает возглавить спартаковцев.