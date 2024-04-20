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    ⚡ «Спартак» и «Пари НН» могут поменяться тренерами

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может возглавить «Спартак».

    В «Лукойле» рассматривают такой вариант, поэтому представители компании уже связывались с 54-летним специалистом около недели назад.

    Если Юран уйдет в «Спартак», то в «Пари НН» его может сменить Владимир Слишкович. Соответствующее предложение поступило от агентов.

    • «Спартак» в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • Слишкович был назначен и.о. главного тренера.
    • Юран в 2022 году говорил, что мечтает возглавить спартаковцев.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:05
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    Комментарии (19)
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    TIMOTHY
    1713623678
    Умора с этого спама
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    ...уефан
    1713623680
    ...если он вырастет, как тренер до уровня игрока-Юрана, почему бы и нет?...
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    slavа0508
    1713623986
    Ну я в ступоре . не знаю что и сказать ...ну это всё конечно из области может быть ...
    Ответить
    гууд
    1713624505
    Вот что мучиться, возле метро тренера найдите... зачем Юрана беспокоить потом на него всех собак спускать... проблема спартака не в тренере...
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    Привет, спортсмэн
    1713624628
    А Юран был очень и очень! Весьма хороший игрок был, мастеровитый, быстрый, брутальный! Тренер тоже не из последних. Пора бы ему показать себя в такой большой команде типа Спартака. Аленичев, например, весьма неплохо себя проявил. Только и проблема, что труса сыграл очень несвоевременно.
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    WE ARE FOR PETER
    1713624672
    Цирк
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1713627210
    Юран-хороший вариант...Если не получится...То хоть узнаете много нового о своём начальстве.А то помойму это несуществующие люди
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    Freyd
    1713627389
    Ну если источник Карп,то для меня это вброс,для развлекухи.А на счет Юрана можно было бы поглядеть.
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    andr45
    1713627929
    Неоднократно писал, что Малышев СЛИЗНЯК( Но, что ОНО К ТОМУ ЖЕ ТАКОЕ М,,,ДИЛО даже не подозревал)))) PS За ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТРЕНЕРСТВА Юрана выгоняли с треском из ЧЕТЫРНАДЦАТИ команд. Богатый опыт) сменил 15 команд.
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    Боров навоз
    1713629127
    Зачем Нижнему сливкович с бешеной зарплатой? Найдут сами, заплатите денег по договору.
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