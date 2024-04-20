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    В «Пари НН» подтвердили переговоры Юрана со «Спартаком»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал слухи о возможном уходе тренера Сергея Юрана в «Спартак».

    – Известно ли вам об общении людей из «Лукойла» с Сергеем Юраном по поводу возможной работы в «Спартаке»?

    Известно. Мы находимся в стадии активного обдумывания. Нет никаких решений, тем не менее мысли имеются.

    – Прорабатываете возможные варианты на тот случай, если тренер уйдет в «Спартак»?

    – Конечно. Как любая уважающая себя команда мы не можем остаться без главного тренера и без тыла.

    Тренер – самый главный тыл. Как тыл, так и ведущий, который ведет за собой всю команду в бой. Без главного тренера нижегородская команда в любом случае не останется.

    – Будут попытки удержать Юрана в случае, если «Спартак» все же решится его пригласить?

    – Пока диалога нет. Как только он случится, то будем занимать активную позицию в обсуждении.

    • «Спартак» в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера назначили Владимира Слишковича.
    • Юран в 2022 году говорил, что мечтает возглавить спартаковцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1713624218
    ...даже так!?...
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    WE ARE FOR PETER
    1713624628
    Не отвергает! А говорит об уважении позорник
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    Алексей З
    1713629993
    Возможно переговоры идут и Юран летом придёт, что здесь не так ? Клуб поставлен в известность (если правда), всё по честному. Что так доброжелатели закипели ? Карпина значит брать можно , а Юрана нет, не повашему сценарию пошло ? Поживём увидем.
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