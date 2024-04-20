В «Пари НН» подтвердили переговоры Юрана со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал слухи о возможном уходе тренера Сергея Юрана в «Спартак».
– Известно ли вам об общении людей из «Лукойла» с Сергеем Юраном по поводу возможной работы в «Спартаке»?
– Известно. Мы находимся в стадии активного обдумывания. Нет никаких решений, тем не менее мысли имеются.
– Прорабатываете возможные варианты на тот случай, если тренер уйдет в «Спартак»?
– Конечно. Как любая уважающая себя команда мы не можем остаться без главного тренера и без тыла.
Тренер – самый главный тыл. Как тыл, так и ведущий, который ведет за собой всю команду в бой. Без главного тренера нижегородская команда в любом случае не останется.
– Будут попытки удержать Юрана в случае, если «Спартак» все же решится его пригласить?
– Пока диалога нет. Как только он случится, то будем занимать активную позицию в обсуждении.
- «Спартак» в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера назначили Владимира Слишковича.
- Юран в 2022 году говорил, что мечтает возглавить спартаковцев.