Булыкин оценил игру Дзюбы в «Локомотиве»

Дмитрий Булыкин считает, что неопределенная ситуация с будущим отразилась на игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Про состояние Дзюбы надо спрашивать у тренерского штаба «Локомотива».

Нужно понимать, хотят ли в клубе продлевать контракт с Артeмом, потому что это очень сильно влияет на настроение и самоотдачу Дзюбы», – сказал Булыкин.