Булыкин оценил игру Дзюбы в «Локомотиве»

Дмитрий Булыкин считает, что неопределенная ситуация с будущим отразилась на игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Про состояние Дзюбы надо спрашивать у тренерского штаба «Локомотива».
Нужно понимать, хотят ли в клубе продлевать контракт с Артeмом, потому что это очень сильно влияет на настроение и самоотдачу Дзюбы», – сказал Булыкин.
- В контракте Дзюбы есть опция продления на год при выполнении определенных условий.
- Для пролонгации соглашения нападающему нужно сделать 10 голевых действий в этом сезоне. Сейчас у него 4+4.
- Сообщалось, что «Локомотив» хочет избавиться от игрока предстоящим летом.