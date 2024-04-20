Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Рубина».

Игра в Казани завершилась со счетом 1:1.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

«Локо» упустил шанс подняться в топ-3 лиги.

– Не хватило остроты, последнего паса в штрафной. Мы рассчитывали, что двое нападающих реализуют атаки при навесах, при заходе в штрафную. Был расчет, что это принесет нам плюс. К сожалению.

Есть такое ощущение, что вот‑вот – и команду прорвет. Нам не хватает последнего завершающего момента. Естественно, ничья никого не устраивает.

Но надо понимать, что в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента, подчеркиваю, любая. Сейчас такой чемпионат, что каждая команда представляет собой боеспособный коллектив.

– За что сейчас борется «Локомотив»?

– А вы как считаете? Мы боремся за победы в каждом матче, боремся за место в таблице. Каждая игра важна.

Да, все соскучились по победам, их недостаточно. Мы очень хотим побеждать. Но фундаментального завершения не хватает.