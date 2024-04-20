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    • Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Рубином»

    Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Рубином»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Рубина».

    • Игра в Казани завершилась со счетом 1:1.
    • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.
    • «Локо» упустил шанс подняться в топ-3 лиги.

    – Не хватило остроты, последнего паса в штрафной. Мы рассчитывали, что двое нападающих реализуют атаки при навесах, при заходе в штрафную. Был расчет, что это принесет нам плюс. К сожалению.

    Есть такое ощущение, что вот‑вот – и команду прорвет. Нам не хватает последнего завершающего момента. Естественно, ничья никого не устраивает.

    Но надо понимать, что в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента, подчеркиваю, любая. Сейчас такой чемпионат, что каждая команда представляет собой боеспособный коллектив.

    – За что сейчас борется «Локомотив»?

    – А вы как считаете? Мы боремся за победы в каждом матче, боремся за место в таблице. Каждая игра важна.

    Да, все соскучились по победам, их недостаточно. Мы очень хотим побеждать. Но фундаментального завершения не хватает.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713620986
    Что то где то хрястнуло у тебя в команде
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    Паровозов
    1713621863
    Одна победа в 8ми матчах, будь мужиком Михаил подай в отставку.
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