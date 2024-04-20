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    • Агент Селюк отреагировал на новость об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

    Агент Селюк отреагировал на новость об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что вингеру «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит уезжать в Англию.

    Накануне появились слухи о заинтересованности «Манчестер Сити», «Челси» и других клубов в подписании россиянина.

    «Информация про Пиняева и АПЛ – это полный бред. Возможно, это сделано для повышения цены или для других целей, но это ерунда.

    Пиняев по своим характеристикам не подходит этим клубам, он не сможет показать свои лучшие качества. Это игрок не для Англии.

    Ему больше подойдет Испания. Не так важно, какой это будет клуб, просто испанский стиль будет для него комфортнее.

    Пиняев реально хороший игрок, я уверен, что у него будет европейское будущее. Ему сейчас нужно больше играть.

    На сегодняшний день у него больше перспектив вырасти в топового футболиста, чем у других россиян в РПЛ. Думаю, я бы смог его пристроить в Европу, отправил бы в Испанию», – сказал Селюк.

    • В этом сезоне 19-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • Российский футболист несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и играл за юношескую команду в выставочных матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:23
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