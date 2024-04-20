В субботу, 20 апреля, в матче 25 тура российской Премьер-лиги «Рубин» в Казани примет московский «Локомотив». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

«Рубин»

Казанцы занимают девятое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 32 очка. Команда в 23 матчах чемпионата России выиграла девять встреч, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Рубин» забил 20 голов и пропустил 29 мячей.

«Локомотив»

Подопечные Михаила Галактионова занимают пятое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 37 очков – столько же, сколько и у московского ЦСКА. Однако «Локомотив» уступает конкурентам в разнице забитых и пропущенных мячей.

«Локомотив» выиграл девять матчей, команда в 10 играх сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Локомотив» забил 38 голов и пропустил 31 мяч.

Прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив»

В трех личных встречах дважды выигрывал «Локомотив», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече советуем поставить на двойной шанс – победа «Локомотива» или ничья (1.56).