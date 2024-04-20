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    • «Зенит» – «Оренбург»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

    «Зенит» – «Оренбург»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

    В воскресенье, 21 апреля, питерский «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в матче 25 тура РПЛ и начнется в 16:15 по московскому времени.

    «Зенит»

    Подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате страны с 47 очками. Команда выиграла 14 матчей, в пяти играх сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Зенит» забил 43 гола – это лучший результат в лиге, пропустила команда 20 мячей – меньше остальных коллективов РПЛ. Петербуржцы обгоняют идущий вторым «Краснодар» на четыре балла.

    «Оренбург»

    Команда идет на 12 месте, имеет в своем активе 26 очков. «Оренбург» выиграл шесть встреч, в восьми матчах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда забила 27 голов и пропустила 30 мячей. Отрыв от зоны стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ составляет три балла.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Оренбург»

    В трех последних матчах команды по разу выиграли друг друга, еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В предстоящей игре сделаем ставку на подопечных Сергея Семака – победа «Зенита» за 1.35.

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    Источник: «Бомбардир»

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