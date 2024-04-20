В воскресенье, 21 апреля, питерский «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в матче 25 тура РПЛ и начнется в 16:15 по московскому времени.

«Зенит»

Подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате страны с 47 очками. Команда выиграла 14 матчей, в пяти играх сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Зенит» забил 43 гола – это лучший результат в лиге, пропустила команда 20 мячей – меньше остальных коллективов РПЛ. Петербуржцы обгоняют идущий вторым «Краснодар» на четыре балла.

«Оренбург»

Команда идет на 12 месте, имеет в своем активе 26 очков. «Оренбург» выиграл шесть встреч, в восьми матчах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда забила 27 голов и пропустила 30 мячей. Отрыв от зоны стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ составляет три балла.

Прогноз на матч «Зенит» – «Оренбург»

В трех последних матчах команды по разу выиграли друг друга, еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В предстоящей игре сделаем ставку на подопечных Сергея Семака – победа «Зенита» за 1.35.