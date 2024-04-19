Непомнящий высказался о возможном трансфере Дзюбы в Китай

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал возможный отъезд форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в Китай.

«Артeм – такой человек, который не может спокойно жить, ему нужно, чтобы вокруг него что-то было. Вот сейчас что-то, походу, начинается.

Возможен ли переход Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»? Честно, у меня есть сомнения. Я знаю о приятельских отношениях Леонида Слуцкого и Дзюбы, но там есть лимит: пять иностранцев всего, три на поле. Есть ли вообще возможность его туда подписать, надо понимать. У меня есть сомнения насчeт этого варианта», – сказал Непомнящий.