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    • Широков назвал двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

    Широков назвал двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

    Роман Широков высказался о возможных преемниках Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    • Клуб уволил испанца в прошлое воскресенье.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «Если исходить из логики и моего понимания, то либо Черчесов, либо Карпин. Но никак не этот последний персонаж. Мне вообще его Мост прислал. Это просто верх фантазии.

    Ладно бы у нас никого не было и мы были ограничены в выборе. Но даже для «Спартака» есть хорошие тренерские кадры со спартаковским прошлым и желанием возродить былое величие. Почему ими не пользоваться?

    У нас часто говорят, что приходящие российские футболисты в «Зенит» не будут играть. В «Спартаке» вообще то же самое! Ставка-то там явно не на русских.

    В «Зените» хоть результат есть, а тут даже результата нет уже 20 лет. Со спартаковских ребят тоже нужно спрашивать, но примерно понимаю их состояние», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1713550950
    Огласите весь список пожалуйста. 140 млн. , тренеров 2-3 млн. , а как попугаи толдычат Черчесов и Карпин. Когда так настойчиво предлагают такие "доброжелатели " Спартака, не думаю что в Лукойле на это пойдут. Потерпите сейчас в Динамо или Локо возможно вакансия освободится, туда предложите.
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    Pourquoi pas
    1713551558
    Ещё один ясновидящий! Усы - харизма!!! Карпин занят!!!
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