Реакция Карпина на новость об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о заинтересованности «Манчестер Сити», «Челси» и других клубов в подписании Сергея Пиняева.
«Меня это мало волнует, первый раз слышу. Спросите у британских СМИ, что там и как.
Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера», – сказал Карпин.
- В этом сезоне 19-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Российский футболист несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и играл за юношескую команду в выставочных матчах.