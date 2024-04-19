Реакция Карпина на новость об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о заинтересованности «Манчестер Сити», «Челси» и других клубов в подписании Сергея Пиняева.

«Меня это мало волнует, первый раз слышу. Спросите у британских СМИ, что там и как.

Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера», – сказал Карпин.