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    • Реакция Карпина на новость об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

    Реакция Карпина на новость об интересе топ-клубов АПЛ к Пиняеву

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о заинтересованности «Манчестер Сити», «Челси» и других клубов в подписании Сергея Пиняева.

    «Меня это мало волнует, первый раз слышу. Спросите у британских СМИ, что там и как.

    Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера», – сказал Карпин.

    • В этом сезоне 19-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • Российский футболист несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и играл за юношескую команду в выставочных матчах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713545349
    Никакой реакции)
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    Suvorov71
    1713546218
    Журналюги поднимают волну о Пеняе, точно так же как о Набалдяне из Динамо, а что толку, сидит в Испании и лавку шлифует, так и Пеняй будет шлифовщиком
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