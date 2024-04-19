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    Личка прокомментировал слухи о конфликте в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на информацию, что он «потерял» раздевалку.

    «В нашей раздевалке отличная атмосфера, ребята между собой общаются нормально. Нет такого, что у нас есть разделение на латиноамериканцев, русских и остальных легионеров. Мы работаем вместе.

    В матче против «Оренбурга» вышли футболисты, у которых было меньше игрового времени до этого. Они сделали отличный результат. Потом вышли ребята со скамейки, чтобы освежить игру. Рад, что Милан Майсторович вышел на пятнадцать минут. Потому что он молодой парень, хорошо тренируется», – сказал Личка.

    • У «Динамо» 3 подряд поражения в чемпионате.
    • В 25-м туре команда сыграет на выезде с «Пари НН» (21 апреля).
    • Личка в команде с лета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1713545422
    Лмчка ....лично тебе ! Если в Нижнем произойдет фиаско..... то сам понимаешь....это пипец! Даже ничья будет не в твою пользу!
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