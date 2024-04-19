Личка: «Динамо» закончило гонку за чемпионство»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признал, что команда в этом сезоне больше не борется за чемпионство.
«У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата. Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах. Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась.
Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», – сказал Личка.
- «Динамо» отстает от 1-го места на 9 очков.
- Команда не брала чемпионство с 1976 года.
- Последний титул «Динамо» датирован 1995 годом (Кубок России).