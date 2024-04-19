Личка: «Динамо» закончило гонку за чемпионство»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признал, что команда в этом сезоне больше не борется за чемпионство.

«У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата. Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах. Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась.

Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», – сказал Личка.