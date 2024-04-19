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    Личка: «Динамо» закончило гонку за чемпионство»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признал, что команда в этом сезоне больше не борется за чемпионство.

    «У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата. Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах. Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась.

    Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», – сказал Личка.

    • «Динамо» отстает от 1-го места на 9 очков.
    • Команда не брала чемпионство с 1976 года.
    • Последний титул «Динамо» датирован 1995 годом (Кубок России).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    raritet
    1713528313
    Трезво.
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    The only one
    1713531582
    бороться надо до конца
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    neim
    1713535205
    Болтун (((.
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