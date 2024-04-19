В пятницу, 19 апреля, в 28-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Матч пройдет в Эр-Рияде, начало – в 18:00 (мск).

«Аль-Наср»

Команда Луиша Каштру набрала 65 очков и располагается на 2-м месте в таблице. «Аль-Наср» добыл 21 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 80:34.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» набрал 35 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Вука Рашовича добыли 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 36:43.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»

«Аль-Наср» с Роналду еще сохраняет шансы на чемпионство, поэтому мотивация хозяев заметно выше, а о классе игроков и говорить не приходится. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.73.