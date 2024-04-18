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    • Григорян назвал команду с лучшим прессингом в истории российского футбола

    Григорян назвал команду с лучшим прессингом в истории российского футбола

    Тренер Александр Григорян высоко оценил игру «Ростова».

    «Не могу сказать, что в отличие от осени мы видим два разных «Ростова». Мы должны делать уточнение: в чем они сейчас лучшие в РПЛ?

    Если говорим про прессинг, то они не только лучшие в этом году, но и одни из лучших за всю историю российского футбола. Это правда.

    Кто-то назовeт мне команду, которая качественнее делала более интенсивный прессинг? Никто не вспомнит, таких не было! Сейчас мы можем восхищаться таким качеством прессинга, уровень очень высокий.

    Этот показатель позволяет нам оценить их как одну из лучших команд РПЛ. Если говорить по игре, то ничего не изменилось.

    Осипенко много пропустил осенью, сейчас вернулся. Они подписали Сако, плюс есть Мохеби и Роналдо, получился тот «Ростов», который мы видим сейчас.

    Карпин тоже об этом говорил, что в системе подготовки ничего не изменилось», – сказал Григорян.

    • «Ростов» идет на 8-м месте в таблице РПЛ с 34 очками.
    • Следующий соперник – «Спартак» (21 апреля, 20:30 мск).
    • Ростовчане выиграли 4 из 5 матчей в чемпионате после зимней паузы.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:36
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713467415
    Ростов отлично играет после паузы и правда!)
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